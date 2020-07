Assaltou lotérica em Mafra e foi preso em barreira policial em Porto União

Na tarde desta quarta-feira (01/07), por volta das 15h30min a lotérica do alto de Mafra, foi alvo de assalto a mão armada.

A Policia Militar de Mafra foi acionada e se deslocou até a Rua Tenente Ary Rauen, onde em contato com a proprietária a mesma relatou aos policiais o assalto.

Ela relatou que chegou um elemento, portando uma arma de fogo do tipo “garrucha” e deu voz de assalto e roubou certa quantia de dinheiro e fugiu em seguida.

Diante dos fatos a equipe policial, num trabalho em conjunto entre as Centrais Regionais de Emergência (CRE) e Agências de Inteligência de Mafra, Rio Negrinho e Canoinhas e através de imagens das câmeras de vídeo monitoramento do Sistema Bem-te-vi, se constatou que o veículo utilizado, pelo autor do roubo, era um Importado BMW, com placas de Itajaí.

O referido veículo havia sido tomado de roubo nesta mesma data pela manhã, numa revenda de veículos em Rio Negrinho.

O elemento armado além de assaltar a lotérica de Mafra, efetuou assalto/roubo nas cidades de Canoinhas e Irineópolis e seguiu em direção a cidade de Porto União.

Na cidade de Porto União após “furar” três barreiras policiais, nas quais inclusive efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, foi abordado numa quarta barreira.

O elemento foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Porto União. Trata-se de um homem de 27 anos de idade, que até então não possuía passagens criminais.

A equipe policial recuperou o dinheiro em assaltos nas casas lotéricas e o veículo BMW roubado e foi apreendida uma arma tipo “garrucha” calibre 22.

Participaram da Operação a Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Militar do Paraná e Polícia Rodoviária Federal.