Averiguação de embriaguez ao volante acaba com cumprimento de mandado de prisão

Na quinta-feira, dia 07, por volta das 12h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Santa Cruz, na Vila Ivete, a fim de averiguar um veículo que supostamente estaria estacionado de forma irregular em via pública.

No local foi confirmada a irregularidade, e ao conversar com o motorista, um homem de 33 anos de idade, foi constatado que este, se encontrava em visível estado de embriaguez. Foi oferecido o Teste de Etilômetro (bafômetro), sendo recusado pelo motorista. Ao realizar consulta dos dados pessoais do envolvido junto ao Sistema Integrado de Segurança Pública, foi constatado um Mandado de Prisão Ativo em desfavor do abordado, pelo crime da Lei nº 9503 Art. 306 do CTB: (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Diante dos fatos, o veículo foi recolhido ao pátio conveniado de trânsito e ao apenado foi dado voz de prisão e conduzido ao Presídio Regional de Mafra.