Bombeiros de Mafra atendem incêndio em Scania G-380

No inicio da tarde desta segunda-feira (20/04), por volta das 13h30min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, atenderam uma ocorrência de incêndio num veículo de carga, numa referida empresa ás margens da Rodovia da BR-116.

O veículo Scania G-380, placas de Rio Negrinho, encontrava-se estacionado no interior desta empresa e não se sabe o motivo, começou um incêndio na cabine, onde estava com as fechaduras das portas trancadas.

Segundo informa√ß√Ķes o fogo teria sido identificado, por outros motoristas que estavam no p√°tio da empresa. Ap√≥s analise dos riscos com o mangotinho foi realizado o combate ao inc√™ndio.

Foi iniciado um resfriamento pelo exterior e após com a abertura das portas pelo motorista, foi efetuado o combate no interior, para o qual foram gastos aproximadamente 400 litros de água.

O fogo ficou restrito somente a cabine, mas danificou toda estrutura interior, principalmente o painel e teto.