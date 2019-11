Bombeiros de Mafra atenderam cachorros com espinhos de ouriço

Na manhã desta terça-feira (12/11) por volta das 10h10min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até ao bairro Vista Alegre para dar atendimento a solicitação de cachorros feridos.

No local os bombeiros depararam com uma cachorra e seus filhotes com os focinhos e demais parte do corpo, cheio de espinhos de ouriço. Os bombeiros retiram os espinhos externos, porem foi necessária a condução da cachorra a uma clinica para remoção dos espinhos interno alojado na boca do animal.

Segundo relatos de moradores, a cachorra havia buscado o animal (ouriço), que já estava morto, para alimentar os filhotes, onde ocorreram os ferimentos.