Bombeiros de Mafra atenderam incêndio no Ribeirãozinho

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou na tarde quarta-feira (26/06), até a estrada do São Lourenço na localidade do Ribeirãozinho, para atender um incêndio numa residência.

A residencia com aproximadamente 40 metros quadrados, toda estruturada em madeira, telhado de Eternit e sem energia elétrica, foi encontrada na fase de diminuição das chamas.

Segundo a irmã do proprietário, não havia ninguém no momento do inicio do incêndio na edificação e foi ela que acionou os bombeiros.

Os bombeiros utilizaram para a extinção e o rescaldo, quatro mil litros de água e após os procedimentos e orientações aos familiares, quanto à preservação do local e para posterior informe pericial, retornaram ao quartel.