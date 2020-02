Bombeiros de Mafra resgatam animal que caiu em vala na BR-116

Compartilhar no Facebook

Por volta das 14 horas desta terça-feira (18/02), uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionada para atender uma ocorrência na BR-116 no trevo do KM 111, onde o senhor Thiago Stoeberl, solicitou apoio em sua propriedade, para a retirada de um animal de espécie Eqüina (égua).

O animal acabou caindo numa vala de aproximadamente 2.50 metros de profundidade. Os bombeiros realizaram o desbarrancamento a frente do animal, resultando numa rampa com degraus, facilitando a sua retirada por conta própria da vala.

O animal felizmente nada sofreu e ficou sob os cuidados do proprietário, sem ferimentos ou lesões.