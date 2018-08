Bombeiros Voluntários de Itaiópolis atenderam grave acidente

A equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, através das guarnições de resgate veicular e pré-hospitalar, foi acionada por volta das 23h40min, para dar atendimento a um grave acidente, envolvendo dois veículos na rodovia SC 114 no km-02 de Itaiópolis.

Envolveram-se numa colisão do tipo frontal, os veículos VW/Gol, placas de Mafra e um VW/Saveiro, placas de Itaiópolis. As equipes de Bombeiros Voluntários encontraram, num dos veículos duas vitimas encarceradas, as quais tiveram que serem resgatadas com as técnicas adequadas com a situação. A outra vitima foi encontrada já fora do veículo.

As três vitimas envolvidas, após atendimento pré-hospitalar, foram imobilizadas e encaminhadas para o hospital Santo Antônio para atendimento médico.