Caminhão carregado com toras de araucária tomba na Vila Nova

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, no inicio da tarde desta segunda-feira (06/08), por volta das 14h10min, prestaram atendimento a um acidente de trânsito, envolvendo um caminhão Chevrolet D60/placas de Rio Negro.

O caminhão veio a tombar carregado com 13 toras de araucária na Rua Jorge José Saliba, esquina com a Rua João Cleto Mourão no bairro Vila Nova. As toras rolaram sobre a via e acabaram atingindo as grades da cerca de uma residência e um veículo Fiat/Uno, placas de Rio Negro que estava estacionado.

Um dos passageiros do caminhão de 19 anos de idade encontrava-se fora do veículo sentado em uma das toras, sendo amparado por populares e encontrava-se confuso, com palidez e apresentava ferimento no membro superior direito, região distal pulso e mão e durante atendimento sofreu desmaio.

Após atendimento o jovem foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, para avaliação médica. Segundo informações de terceiros, havia outro masculino no caminhão, que se evadiu do local.