Caminhão com excesso de peso e placas adulteradas é flagrado em Mafra

Na madrugada desta sexta-feira (01/02), a Policia Rodoviária Federal, flagraram na BR-116 em Mafra, um caminhão com placas adulteradas para fugir da fiscalização e com oito toneladas de excesso de peso.

Os policiais rodoviários receberam uma denúncia da concessionária Auto Pista Planalto Sul, que o referido motorista do caminhão, não parava na balança de pesagem obrigatória e o abordaram após ele fugir nesta madrugada.

O caminhão com registro em Rio Negro estava com as placas, dianteira e traseira, parcialmente cobertas com fita adesiva para não ser identificado pelas câmeras da concessionária. Ao ser levado de volta para a balança, descobriu-se que ele transportava oito toneladas a mais de toras de madeira que o permitido.

O motorista, de 23 anos, foi multado por evadir-se da fiscalização e por conduzir veículo com placas sem visibilidade. Também foram lavradas multas pelo excesso de peso e pela falta de outros equipamentos obrigatórios no veículo.