Caminhão com placa trocada para fugir de fiscalização é apreendido pela PRF

Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde de domingo (24), um caminhão trator com placa trocada para fugir da fiscalização, em Mafra/SC

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante a abordagem os policiais constaram que o VW/19.330 não pertencia ao veículo abordado, mas a um semirreboque e emplacado em Videira/SC.

O condutor alegou ter trocado a placa, pois perdeu a original devido à chuva e não gostaria de seguir viagem sem placa. Ele disse ter encontrado a placa próximo próximo a um ferro velho. Em consulta ao QR-code da placa traseira, verificou-se que se tratava da placa dianteira.

Durante vistoria na cabine do caminhão, foi encontrada a placa traseira do caminhão trator debaixo do banco do passageiro. O condutor confessou que havia trocado a placa propositalmente, a fim de fugir da balança, já que o caminhão estava com excesso de peso. Os elementos identificadores do semirreboque não possuíam sinais aparentes de adulteração.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra/SC, onde vai responder pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -