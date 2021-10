Capotamento na “Ponte dos Peixinhos” na madrugada deste domingo (24)

Por volta das 03h13 deste domingo (24), as Guarnições das viaturas ASU 467 e ABTR 100 do Corpo de Bombeiros de Mafra, acionadas pelo COBOM, deslocaram até a Rodovia BR-116, próximo à Ponte Interestadual Engenheiro Moacyr Gomes e Souza, conhecida como “Ponte dos Peixinhos”, para atender um acidente de trânsito tipo capotamento. Encontrando no local o veículo Fiat Pálio de Placas de Santa Cecília- SC capotado sobre a via.

Já fora do veículo encontrava-se o masculino de 24 anos, em pé, consciente, orientado, sem lesões aparentes, recusando atendimento da Guarnição. Também no local estava a feminina de 24 anos, que estava sentada às margens da rodovia, consciente, orientada, sinais vitais estáveis, em crise nervosa, apresentava sangramento nasal, sendo que após protocolo a mesma foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica.

No local também esteve presente a equipe de resgate da Auto Pista Planalto Sul.