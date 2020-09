Carro capota em Mafra

Por volta das 00h19 desta sexta-feira a Guarnição do ASU 467 do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada via Cobom para atender a um acidente de trânsito (capotamento). No local havia o veículo Fiat Fiorino com placas de Mafra, conduzido por um masculino de 43 anos. Ele estava dentro do veículo consciente, orientado e com sinais vitais normais, queixando-se de dores e hemorragia nos ouvidos. Após o atendimento pré-hospitalar ele foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo.

