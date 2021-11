Carro capota na BR-280 em Mafra na madrugada desta segunda-feira

Por volta das 02h23 desta segunda-feira (01), as Guarnições das viaturas ABTR-100 e ASU-467, acionadas pelo COBOM, deslocaram até à Rodovia BR-280, próximo ao trevo de acesso a localidade de Espigão do Bugre, para atender um acidente de trânsito tipo capotamento. Encontrando no local o veículo VW Amarok com Placas de Mafra-SC, capotado sobre a via. Já fora do veículo encontrava-se o masculino, de 33 anos o qual estava em pé, consciente e orientado.

Após avaliação e procedimentos, o mesmo recusou ser conduzido ao Hospital, assinando a Ficha de Recusa e permanecendo no local aos cuidados da Policia Rodoviária Federal. Após as Guarnições retornaram ao Quartel.