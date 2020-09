Carro colide em moto no bairro Restinga

Na manhã desta sexta-feira, por volta das 08h, o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Rua José Frosch, no bairro Restinga, para atender a um acidente de trânsito entre carro e motocicleta.

O veículo Fiat Pálio de cor prata, com placas de Mafra, era conduzido por um masculino de 56 anos, que se encontrava em pé, consciente, orientado, sem lesões aparentes, permanecendo no local para prestar esclarecimentos. O referido veículo colidiu com uma motocicleta Yamaha XTZ 250, de cor preta, de placa de Mafra, que era conduzida pelo masculino de 43 anos, que encontrava-se sentado as margens da via, consciente, orientado, sinais vitais estáveis, apresentando ferimentos pelo corpo. Após procedimentos o mesmo foi conduzido ao hospital São Vicente de Paulo.