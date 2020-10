Carvão de lenha nativa sem licença ambiental é apreendida em Mafra

Compartilhar no Facebook

Policiais rodoviários federais flagraram ontem (quarta), na BR 280 em Mafra, cerca de 9.500 kg (ou aproximadamente 60 m³) de carvão feito de madeira nativa sem licença ambiental.

O motorista do caminhão VW placas de Itaperucu/PR não apresentou nota fiscal do produto. Durante a fiscalização, os policiais descobriram que e a empresa de carvão é registrada em Joinville, mas levava os sacos vazios até Cruz Machado/PR onde eram enchidos com carvão na mata. A Polícia Militar Ambiental foi chamada e confirmou que o produto tinha características de carvão de lenha nativa.

A mercadoria foi apreendida pela Polícia Ambiental, que vai lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime ambiental. A ocorrência também foi encaminhada à Secretaria da Fazenda (SEFAZ/SC) em Mafra, que ficou responsável pelos procedimentos fiscais cabíveis.