Casa pega fogo no bairro Vila Nova em Mafra

Por volta das 23h40 deste domingo (25), as guarnições do Abtr-100 e ASU 467 foram acionadas via Cobom para atendimento de ocorrência de incêndio em edificação unifamiliar localizada na Rua José Cassias Pereira s/n, bairro Vila Nova.

Chegando ao local foi confirmada a ocorrência e constatado que o fogo estava em fase de desenvolvimento total em uma residência medindo 60 metros quadrados toda de madeira com telhas de barro e sem energia elétrica.

Segundo o proprietário a casa estava abandonada e não havia moradores, mesmo assim foram realizadas buscas na edificação e nada constatado. Após montagem de estabelecimento com uma adutora e duas linhas de ataque foi realizado a extinção das chamas e o rescaldo que consumiram 9000 mil litros de água.