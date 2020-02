Casal entra em óbito após grave acidente na BR-116 em Mafra

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu um grave acidente na tarde desta quarta-feira (29/01), por volta das 14h25min, na localidade de Rio Branco na BR-116, fazendo duas vitimas fatal (um casal) e mais dois envolvidos seguem internados.

O motorista do Renault Scênic, placas de Jaraguá do Sul, estava preso nas ferragens, inconsciente e apresentava corte na região frontal do crânio e com suspeita de traumatismo crânio encefálica, fratura no antebraço e fêmur (duas pernas).

O motorista do Renault, após o seu desencarceramento, estando já na viatura da Auto Pista Planalto Sul, veio a sofrer uma parada cardiorrespiratória e foram realizados os procedimentos para reanimá-lo e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo. Infelizmente ao dar entrada no hospital o motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A passageira (esposa) ficou presa as ferragens e com suspeita de traumatismo craniano, fratura fechada no antebraço direito e ferimento no braço esquerdo. Ela foi desencarcerada e entregue as cuidados da viatura da Autopista e posteriormente a ambulância dos bombeiros Voluntários de Itaiópolis que prestaram apoio ao acidente e realizou a condução ao hospital de Mafra. Infelizmente a esposa também não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito na noite desta quarta-feira (29/01).

No veículo além do casal, viajavam mãe de 23 anos e a filha de 02 anos de idade. A filha de 02 anos foi encontrada fora do veículo e caída ao chão, com suspeita de traumatismo craniano. A menor precisava de uma aspiração e foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo de Mafra e depois transferida para o Hospital Materno Infantil de Joinville, devido seu estado ser grave.

A mãe da menor foi encontrada no interior do veículo, com ferimento superficial no braço direito e se queixava de dores na cintura da pélvica e foi conduzida pela equipe da Autopista ao hospital de Mafra.

O motorista de 42 anos de idade de outro veículo envolvido neste grave acidente, uma caminhonete Mitsubishi Triton L200, sofreu ferimentos leves, estava consciente e orientado, e foi conduzido ao hospital de Mafra pela equipe da Autopista.

Segundo informações de testemunhas, um terceiro veículo, sendo um caminhão, onde o motorista ao retornar a faixa veio a obstruir a passagem do Renault Scênic, placas de Jaraguá do Sul e não parou para socorrer as vitimas deste grave acidente que apontou dois óbitos.