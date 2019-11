Casal foi assaltado em Mafra e levaram seu veículo

Na noite desta sexta-feira (15/11) por volta das 20h40min a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Felipe Schmidt, para dar atendimento a um assalto à mão armada.

No local em contato com a vitima de 30 anos de idade o mesmo relatou a equipe policial, juntamente com sua esposa, foram rendidos por dois elementos armados, com uma pistola e anunciaram o assalto.

Eles roubaram uma bolsa, celulares, documentos, certa quantia em dinheiro e levaram o veículo Fiat/Uno de propriedade do casal e fugiram sentido ao alto de Mafra.

A equipe policial acionou as policias de outros municípios e prestaram atendimento às vitimas.

Na manhã deste sábado (16/11) o veículo foi abandonado no centro de Papanduva, sendo removido ao pátio credenciado em Mafra, para ser submetido à perícia e posterior devolução ao proprietário.