Chega do trabalho e encontra marido embriagado e ameaça matá-la

Por volta das 23 horas desta sexta-feira (28/08) a Polícia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Teodoro João Luebel, no bairro Campo do Gado, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local a vítima (mulher) relatou a equipe policial que ao chegar a casa do trabalho, encontrou seu marido em visível estado de embriaguez alcoólica. Ele perguntou a ela com quem estava e quem havia trazido a mesma até a casa.

Ela respondeu que chegou sozinha e o marido começou a falar mal dela e em seguida de posse de uma faca disse que iria matá-la. Nesse momento um familiar ligou para o 190.

A Polícia Militar de Rio Negro constatou o fato e deu voz de detenção ao marido que estava muito alterado. Em seguida ambas as partes juntamente com a faca usada na ameaça para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providências cabíveis.