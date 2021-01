Ciclista é atropelado na BR-116 em Mafra

Por volta das 19h30 desta segunda-feira, a guarnição do ASU467 e AR47 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas via COBOM para um acidente de transito na Rod BR-116 Km 3,5, próximo ao motel, sendo constatado no local um atropelamento de um masculino de 23 ano.

Ele encontrava-se no acostamento em decúbito dorsal apresentando parada cardiorrespiratória, suspeita de fratura em membro inferior direito e fratura de tórax. De imediato foram iniciados os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, imobilização de fratura e deslocamento para o Hospital São Vicente de Paulo.

Segundo informações de populares, o mesmo foi atropelado e o veículo evadiu-se do local. A cena ficou aos cuidados da equipe da Auto Pista Planalto Sul.