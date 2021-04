Corpo de Bombeiros combate incêndio em casa no bairro Restinga

Por volta das 13h55 deste domingo (04), o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado via Cobom para atendimento de ocorrĂȘncia de incĂȘndio em edificação unifamiliar localizada na Rua Andorinhas, bairro Restinga.

No local foi confirmado o incĂȘndio em fase de crescimento na parte dos fundos de uma residĂȘncia em alvenaria e medindo 110 metros quadrados, o fogo alastrava-se para a parte central da mesma atravĂ©s da estrutura de madeira do telhado com telhas de barro e forro em PVC.

Para o combate foi desligada a energia elétrica e montado uma adutora com 02 linhas de ataque que após a extinção em aproximadamente 30 minutos e rescaldo de 01h consumiu-se 4 mil litros de ågua. Após levantamentos de informaçÔes necessårios para realização do informe pericial junto ao proprietårio, registro com fotografia do evento e o local sem riscos de reignição, as guarniçÔes retornaram ao quartel.