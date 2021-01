Corpo de Bombeiros de Mafra combate incêndio em caminhão na BR-280

Por volta das 22h00 deste domingo o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a BR 280 Km 200 nas proximidades do trevo Saltinho do Canivete para combater incêndio em caminhão.

No local foi constatado que se tratava de um incêndio confinado em fase inicial dentro de contêiner carregado de pellets de madeira de pinus, um produto composto de resíduos de biomassa vegetal como a serragem, bagaço de cana-de-açúcar entre outros, altamente inflamável.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo o motorista do Mbenz de Caçador/SC, um masculino de 21 anos que seguia sentido litoral, o incidente começou quando escutou um barulho vindo do rodado traseiro seguido de chamas, sendo obrigado a parar em uma área de escape. Fez o primeiro combate sem sucesso, levando a retirar o caminhão trator para evitar estrago maior. Foram utilizados duas linhas de ataque para a extinção do fogo consumido aproximadamente 15.000 litros de água. Outros materiais e equipamentos foram utilizados com êxito na operação, como ventilador, equipamentos de proteção respiratória e um aplicativo de celular que mensura em graus Celsius a temperatura do local desejado, tornando o combate mais preciso e eficaz.

Entre o chamado, debelar das chamas e rescaldo a guarnição permaneceu no local por aproximadamente 05h. Na cena se fez presente a PRF e o condutor foi orientado aos procedimentos a serem tomados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -