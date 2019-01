Corpo de homem afogado foi resgatado no rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (24/01), por volta das 10 horas às equipes de mergulho dos bombeiros militares de Mafra e Canoinhas, após incansável buscas que se iniciou na terça-feira (22/01), resgataram das águas do rio Negro o corpo do senhor Marcos Fábio Karsmierkzak de 44 anos.

O afogamento aconteceu na tarde desta terça-feira, onde segundo informações de um elemento o mesmo estava pescando em companhia da vitima. Como estava muito calor a vitima resolveu pular na água para se refrescar e resolveu atravessar o rio Negro. No momento que retornava da travessia a vitima pediu socorro e não aguentando mais, acabou afundando nas águas e não retornou mais a superfície.

O Corpo de Bombeiros de Mafra com a ajuda de Rio Negro e posteriormente Canoinhas, iniciaram as buscas pelo corpo de Marcos por volta das 14h30min, porém sem sucesso. Na quarta-feira pela manhã reiniciaram as buscas, mas também sem lograr êxito.

Nesta quinta-feira (24/01) na ponte dos peixinhos na divisa com o Paraná, as margens do rio Negro, os bombeiros conseguiram achar e resgatar o corpo de Marcos, que foi identificado pelo seu irmão Marciel Karsmierkzak. O corpo foi encaminhado ao IGP de Mafra.