Corpo de menino desaparecido é encontrado no rio Negro

A equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra foi acionada na tarde do último sábado (06/03), por volta das 17h15min, para atender uma solicitação de desaparecimento de um menino de 13 anos de idade.

O referido menor brincava nas águas do rio Negro no bairro da Vila Ivete, próximo ao campo do Davi, onde segundo moradores o mesmo brincava com amigos e veio a submergir e não mais voltou.

Foram realizadas as buscas do corpo do menor, com o apoio das equipe de resgate da lancha Coral e inflável Mariscal, composta por bombeiros militares e comunitários de Mafra e dois bombeiros mergulhadores de São Bento do Sul.

Foi logrado êxito e encontraram o corpo do menor que havia sido vítima de afogamento e estava submerso nas águas do Rio Negro e foi conduzido até as margens do lado de Mafra na rua de entrada no campo do Peri.

Foi acionada a Polícia Civil e Polícia Militar de Mafra e o IGP, para serem tomadas as providências cabíveis.

