Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado no rio Negro

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada por volta das 17 horas desta terça-feira (30/10), onde foi avistado um corpo nas águas do rio Negro na localidade interiorana do General Brito.

De posse das informações os militares se deslocaram com a viatura AR-47 e a embarcação coral e acabaram encontrando por volta das 19 horas o corpo já em estado de decomposição, na localidade de Mauricio Caillet, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Mafra.

O corpo encontrado em avançado estado de putrefação era de um masculino de aproximadamente 30 anos o qual foi retirado das águas e entregue ao IGP (Instituo Geral da Perícia), para serem tomadas as medidas cabíveis.