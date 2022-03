Criança chama a polícia após sua mãe ser agredida com faca pelo marido

Nesta quarta-feira, dia 2, por volta das 13h50, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra (BPM) deslocaram até a Rua Vereador Emilio Evers, Vila Jardim América, após denúncia de uma criança pedindo socorro e que o pai estava agredindo sua mãe.

No local os policiais encontraram um homem de 48 anos de idade, o qual relatou que entrou em vias de fato com sua esposa, uma mulher de 28 anos de idade e que a atingiu com um golpe de faca na região do tórax e em seguida a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para ser medicada.

A vítima foi transferida para o Hospital São Vicente de Paula de Mafra, em estado grave, apresentando ferimento por golpe de faca abaixo da mama, com perfuração no pulmão e no fígado. O referido homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.