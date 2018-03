Derrubou portão da residência e de posse de uma faca partiu pra agressão

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Rio Negro na noite do último sábado por volta das 21h45min, foi acionada para comparecer, a Rua Joaquim Ferreira do Amaral na Vila Paraná, para atender um ocorrência de tentativa de violência doméstica.

No local em contato com a solicitante a mesma relatou aos policiais, que seu tio o qual estava com uma medida protetiva de se aproximar de suas sobrinhas. Ao saber da medida o tio foi até a residência na parte de manhã e retornou a noite derrubando o portão da casa.

Ao derrubar o portão o tio invadiu a residência e armado com uma faca, investiu contra o convivente da sobrinha, que para se defender, desferiu alguns golpes com uma barra de ferro.

O Corpo de Bombeiros de Rio Negro esteve ao local e encaminhou a vitima que recebeu golpes com a barra de ferro ao Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus.

O escrivão da Policia Civil orientou a vitima em caso de querer representar contra o agressor, que procure a Delegacia Rio Negro. A faca e a barra de ferro foram encaminhadas a Delegacia da Policia Civil.