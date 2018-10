Discutiu com esposa e levou um golpe de pedaço de pau no rosto

Compartilhar no Facebook

Na última quinta-feira (04/10) por solicitação do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua João Nadrowiski Filho no bairro São Judas Tadeu, para dar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

Chegando ao local a vitima já estava sendo atendida pela equipe do SIATE, com uma lesão no rosto.

A vitima relatou aos policiais que teve uma discussão, com sua esposa e ela desferiu um golpe com um pedaço de pau, atingindo seu rosto. A esposa não se encontrava mais no local e a vitima não tinha interesse em representar criminalmente contra ela.

A vitima foi orientada e posteriormente encaminhado pela equipe do SIATE até ao Hospital Bom Jesus, para atendimento médico.