Discutiu com marido e foi agredida no bairro Alto

Uma mulher moradora na Rua da Colônia no bairro Alto relatou a equipe de plantão da Policia Militar de Rio Negro, que por volta das 01h15min do último domingo, teve uma discussão com seu marido.

Na hora da discussão conforme ela relatou aos policiais, o seu marido agrediu-a com socos e tapas em sua face, vindo a causar lesões, conforme prontuário médico em anexo.

A equipe da PM foi até ao local do acontecido e encaminhou o autor até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para elaboração do presente boletim. A vitima foi encaminhada para o hospital para ser diagnosticada e posteriormente retornando a delegacia para ser ouvida.