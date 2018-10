Dois assaltantes morrem ao trocar tiros com a Polícia Militar

O veículo Fiat Uno abandonado pelos assaltantes, foi localizado pela policia na estrada geral de Lageado dos Grein no interior de Papanduva

Na manhã desta sexta-feira (27/10), após uma perseguição, quatro assaltantes entraram em confronto com a Policia Militar no interior do município de Santa Terezinha (Rio da Anta) e dois morreram e outros dois foram presos em flagrante.

A ocorrência aconteceu no município de Monte Castelo e os bandidos utilizaram estradas de Santa Terezinha para a fuga. Diante dos fatos houve apoio de policias de Papanduva, Itaiópolis, Mafra entre outras.

Segundo informa√ß√Ķes os bandidos assaltaram uma residencia em Monte Castelo¬†¬†na localidade da Resid√™ncia Fuck e ap√≥s fuga, abandonaram um ve√≠culo Fiat Uno de cor branca. Os bandidos roubaram mais um ve√≠culo e na fuga abandonaram-no, ap√≥s tomar de assalto um Sandero de cor branca.

Os assaltantes oriundos da cidade de São José dos Pinhais estavam perdidos na região e foram interceptados pelos policiais e durante o confronto, houve trocas de tiros e dois foram mortos e dois se entregaram.

