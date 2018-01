Elemento com tornozeleira eletrônica assalta residência em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Por volta das 22 horas da última terça-feira a Policia Militar de Rio Negro, foi solicitada para comparecer a Rua Expedicionário Adir Jorge, onde conforme moradores, um elemento suspeito foi avistado no pátio, interior de uma residência e estava furtando objetos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Chegando ao local, a policia foi informado, que o elemento abandonou uma bolsa com produtos furtados e estava fugindo correndo a pé, sentido ao Colégio Barão de Antonina de Rio Negro.

Em patrulhamento o elemento foi visualizado pela equipe da PM, pulando o muro do colégio e o mesmo utilizava uma tonozeleira eletrônica e trajava bermuda e camiseta verde. Foi tentado realizar um cerco nas ruas próximas para abordá-lo.

Mas o elemento conseguiu fugir pulando várias residências e foi visualizado por um policial na Rua Presidente Caetano Munhoz da Rocha, onde ao ver a viatura, adentrou em uma residencia e fugiu pelos fundos adentrando o matagal.

A equipe da Policia Militar de Rio Negro, recebeu apoio da PM de Quitandinha, onde foram realizadas buscas na mata mais sem obter êxito não encontrando o fugitivo.

As equipes policiais receberam informações que o fugitivo cruzou a Rua Antônio José Correia, próximo ao Mercado do Doca e adentrou a mata novamente. A equipe da PM solicitou apoio do Canil de Mafra, mas não foi possível localizar o fugitivo.

Um dos proprietários de uma das residências mencionou que conhecia o fugitivo, conhecido como vulgo “Robertinho”. Em seguida foi identificado pela central de monitoramento da SESP, como sendo Roberto Rolim de Mello de Andrade.

A central informou que o último contato da tornozeleira eletrônica teria sido ás 04 horas da manhã do dia 16/01 e que provavelmente estaria desligada, impossibilitando sua localização.

Os produtos do furto foram entregues na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.