Elemento é abordado saindo de residência suspeita de tráfico e compra de objetos roubados

Na manhã desta segunda-feira (16/12), por volta das 10 horas a equipe da PM de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua Dalila Muniz no bairro Bom Jesus, momento que avistaram um elemento de posse de um Notebook, saindo de uma residência.

Esta residência tem diversas denúncias via 190 e diretamente a equipe policial, suspeita do tráfico de drogas e compras de objetos roubados. A equipe policial na tentativa de abordagem o elemento tentou correr para dentro da residência, vindo a abrir a porta e não conseguiu e foi abordado.

Os policiais perguntaram sobre o Notebook e relatou que teria comprado de outro indivíduo, mas não soube precisar a pessoa. Diante das várias denúncias a equipe policial adentrou a residência. Em revista foi localizado um penal em cima da mesa, com quantias de substâncias análogas a Crack, maconha e cocaína.

Os policiais localizaram também, diversos objetos sem nota fiscais, os quais o elemento relatou que são oriundos de trocas, entre uma caixa de som da marca Philco e uma serra elétrica da marca AWK.

O elemento foi identificado e foi conduzido até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para serem tomadas as providencias cabíveis. O detido conforme boletim de ocorrência seria o fornecedor de um ponto de venda de drogas, situado no local da apreensão (Vila Paraná). Na residência foi localizado o documento de identificação de um elemento, suspeito de diversos roubos a veículos no município rionegrense.