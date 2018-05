No final da tarde desta segunda-feira (21/05), por volta das 18 horas, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Gabriel Dequech no centro da cidade, para atender uma ocorrência de roubo numa referida loja.

No local em contato com a proprietária do estabelecimento comercial, ela relatou aos policiais que um elemento usando moletom com capuz adentrou na sua loja e furtou uma caixa de som da prateleira se evadindo em seguida.