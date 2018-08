Elementos armados roubam veículo e usam para assaltar despachante

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quarta-feira (22/08), por volta das 09h20min a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Mathias Piechnick, para dar atendimento a um assalto a mão armada.

No local em contato com a mulher a mesma relatou, que fora abordada por dois elementos, um deles armado com revólver, os quais roubaram o seu veículo Fiat/Palio, uma bolsa contendo documentos pessoais, dinheiro e celular.

Foram realizadas rondas, sendo o veículo encontrado abandonado na Rua Benemérito Pedro Kuss, centro, após ter sido usado num assalto a um estabelecimento comercial (despachante) na Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro da cidade, por volta das 9h30.

O veículo foi removido para o pátio credenciado para ser periciado. No estabelecimento comercial foram roubados do cofre 14 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Após o roubo os dois homens se evadiram, não sendo mais localizados. A Polícia Civil de Mafra assumiu a ocorrência e irá fazer a investigação pertinente ao caso.