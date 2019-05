Emprestou motocicleta e acabou sendo roubada por elementos armados com espingarda

Compartilhar no Facebook

Na noite da última quarta-feira (22/05) por volta das 22h05min, um cidadão entrou em contato com a Policia Militar de Rio Negro via telefone 190, relatando que emprestou sua motocicleta Honda CG Titan, placa ANZ4749 de cor azul ao seu amigo para o mesmo ir trabalhar

Ele relatou que no retorno do serviço o seu amigo de posse da motocicleta emprestada, acabou sendo abordado por dois elementos armados com uma espingarda. Eles estavam numa motocicleta Honda Fan de cor preta, não soube precisar a placa.

Eles pararam a motocicleta e deram voz de assalto e roubaram a sua motocicleta Honda CG Titan, placa ANZ4749 de cor azul e se evadiram em rumo ignorado.

Uma equipe da PM se deslocou até a Vila Rural, onde em contato com o solicitante, ele relatou que o assalto aconteceu a mais de 40 minutos, onde os elementos estavam vestidos de roupas pretas e capacetes pretos.