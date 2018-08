Ex-jogador participaria de evento esportivo e foi preso em Rio Negrinho

Compartilhar no Facebook

O ex-jogador Edilson Capetinha de 46 anos de idade tem no currículo o titulo de campeão pela seleção brasileira da Copa do Mundo de 2002, voltou a ter problemas com a justiça neste sábado (04/08).

O atleta iria participar de um jogo e jantar festivo em Rio Negrinho. Além dele, o ex-meia Marcelinho Carioca estava confirmada no evento. Ele foi preso numa pousada e não resistiu ao mandado expedido pela Vara da Família de São Paulo e fez contato com o seu advogado. Foi encaminhado ao presídio regional de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Edilson Capetinha foi preso devido à falta de pagamento de pensão alimentícia, onde ele já foi detido pelo mesmo motivo em outras três vezes nos anos de 2014, 2016 e 2017. O ex-atleta comentou com as autoridades que o valor cobrado de pensão seria de R$ 110 mil.