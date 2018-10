Familiares entraram em vias de fato durante confraternização

Na noite deste sábado (29/09), por volta das 22h10min a Policia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 280, na Localidade de Avencal do Meio, interior do município, onde estava ocorrendo uma briga generalizada enfrente a uma mercearia. No local os policiais militares abordaram várias pessoas que apresentavam lesões corporais de natureza leve e portavam pedras que estavam utilizando durante a briga. Os policiais constataram se tratar de familiares que se desentenderam durante a realização de uma confraternização, onde orientaram os envolvidos e expedidos Auto de Exame de Corpo de Delito para as que apresentavam lesões.

