Farmácia é vítima de assalto em Mafra

Na quarta-feira (20), por volta das 19h20, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de um assalto a uma farmácia localizada na Rua Felipe Schmidt.

Segundo as funcionárias do estabelecimento, dois homens adentraram no local armados e anunciaram o assalto. Um dos assaltantes trajava tênis preto da Nike, calça cinza e moletom azul, usava óculos e máscara com detalhes infantis; e o outro trajava calça jeans, moletom e boné preto – e ambos portavam arma curta.

Os bandidos fugiram a pé sentido a Rua Gabriel Dequech, levando a quantia de R$ 931 em espécie, além de diversos produtos como leite em pó, tinturas de cabelo e lenços umedecidos.