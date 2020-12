Festa clandestina no interior de Mafra com mais de 100 pessoas é flagrada pela polícia

No domingo 13, por volta das 2:30h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a localidade de Avencal São Pedro, interior do município, para averiguar denúncia de perturbação e aglomeração de pessoas. No local os policiais se depararam com mais de 100 pessoas reunidas em uma festa com som extremamente alto e muita algazarra e gritaria, com consumo de bebidas alcoólicas e desrespeito às regras referentes a pandemia da covid-19. Foi identificado o organizador do evento, um homem de 19 anos de idade, filho dos proprietários do imóvel rural, o qual relatou ter organizado a festa através do whatsApp.

Foi determinado o encerramento do evento, o que foi acatado pelos participantes e lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por perturbação do trabalho/sossego alheios e por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, em desfavor do organizador da festa irregular.