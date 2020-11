Festa rave em Mafra é interrompida pela polícia

No sábado (31), por volta das 22h50, as Polícias Militares de Mafra e Rio Negrinho se deslocaram até a Localidade de Rio Preto, interior do município de Mafra, para averiguar denúncia de uma “festa rave” acontecendo numa chácara, com som extremamente alto.

No local os policiais abordaram mais de 50 pessoas, sendo que muitas pessoas presentes no evento fugiram para o matagal. Foi constatado que não estavam sendo observadas as normas relativas à pandemia da Covid-19 (distanciamento, uso de máscaras e higienização com álcool em gel, etc).

Com a utilização do cão de faro a equipe no canil setorial da Gemfa localizou certa quantidade de ecstasy e cocaína no interior de um veículo. Foi identificado o responsável pela droga, um homem de 22 anos de idade e lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte de entorpecentes e apreendida a droga.

Ao responsável pela promoção do evento, um homem de 28 anos de idade, foi lavrado um Termo Circunstanciado por perturbação do trabalho/sossego alheios e por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A Polícia Militar orienta as pessoas que ao tomarem conhecimento de eventos dessa natureza denunciem através do telefone de emergência 190 ou através do Aplicativo PMSC Cidadão.

“Alertamos aos pais que fiquem atentos, pois é comum a participação de menores de idade nesses eventos, onde há consumo de drogas e bebidas alcoólicas”.