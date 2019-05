Foi agredida a socos e ameaçada de morte pelo marido

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste sábado (11/05) por volta das 10h20min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a localidade de Espigão do Bugre, para atender uma ocorrência de violência doméstica “Maria da Penha”.

Uma mulher de 63 anos de idade foi agredida fisicamente com socos e ainda seu marido de posse de uma faca ameaçou-a de morte. A filha e o genro do casal temendo pelo pior interferiram em defesa da vitima.

O marido agressor foi preso em flagrante por agressão e ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.