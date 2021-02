Foi agredida com faca pelo marido em Campo do Tenente

No último domingo (14/02) compareceu à sede da Polícia Militar de Campo do Tenente, uma mulher relatando que sofreu violência doméstica de seu marido. Segundo a vítima seu marido possui ciúmes infundados e age sempre com violência e hostilidade no ambiente familiar.

A mulher relatou aos policiais que foi agredida com uma faca, onde seu marido a golpeou com o cabo em sua face e quebrou os pertences dela na residência, causando momentos de terror.

A vítima relatou que a situação é recorrente e vem sofrendo violência física e psicológica há algum tempo, onde até hoje criou coragem para denunciá-lo na polícia.