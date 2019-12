Foi agredida pelo marido com socos e conseguiu fugir pedir socorro

Compartilhar no Facebook

No inicio da madrugada deste domingo (15/12), por volta das 00h55min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Francisco Frade no centro da cidade.

Conforme a solicitante a sua vizinha estaria sendo agredida pelo seu marido e que a vitima havia sido levada para o UPA, para receber atendimento médico, devido os ferimentos causados pelo agressor.

A equipe policial em contato com a vitima a mesma relatou que foi agredida pelo seu marido, com socos e conseguiu fugir e pedir socorro. A vitima apresentava ferimentos no nariz.

A equipe policial realizou buscas para localizar o marido agressor, mas não logrou êxito e a vitima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.