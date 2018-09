Frentista entra em luta corporal com assaltante

No início da madrugada deste sábado (01/09), por volta das 00h35min a Policia Militar de Rio Negro, foi solicitada para comparecer ao posto de combustível Beira Rio, onde um elemento teria furtado três litros de Vodka.

No local em contato com a solicitante a mesma relatou que somente percebeu a ação, quando ouvir barulhos dos litros e ao sair verificar, percebeu que o mesmo teria escondido os litros ao lado do Ponto Sete. O elemento voltou ao posto para furtar novamente, onde o frentista reagiu ao assalto e entrou em luta corporal e que o mesmo estaria ainda no posto.

A equipe da PM constatou que o elemento já havia se evadido do local e trajava bermuda e moletom preto com detalhes vermelhos, era loiro baixo, magro e olhos azuis.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado pela equipe da PM. Na seqüência via 190, foi informado que o elemento estaria em frente ao hotel Rio Negro. A equipe da PM localizou o mesmo caído sobre a ponte metálica e ensangüentado.

Foi acionado o Corpo de Bombeiros de Rio Negro, após prestar os primeiros socorros o elemento foi encaminhado ao hospital Bom Jesus. A doutora que o atendeu, informou a equipe que o mesmo estaria de suspeita de traumatismo craniano, sendo necessário a transferência para o hospital de Mafra, para a realização de exames mais concretos.

Após a liberação do hospital  de Mafra o elemento foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro pelo crime de furto.