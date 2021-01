Fuga do presídio de Mafra: dois detentos continuam foragidos

No domingo (24), o Presídio Regional de Mafra comunicou a fuga de seis detentos, constatada às 11h30 da manhã ao servirem o almoço. A fuga se deu através de um túnel, que ligava a cela ao pátio dos fundos do presídio, onde provavelmente os autores pularam o muro.

No final da tarde do mesmo dia a Polícia Militar recapturou três dos detentos. Por volta das 17h30 a Central recebeu denúncias de moradores, que avistaram homens vestindo roupas laranja e rondando as residências na Rua Vereador Gumercindo Marés, na Vila das Flores. As guarnições deslocaram até o local, onde de imediato foi recapturado um dos foragidos. Outros três se esconderam em uma área de mato, onde foram realizadas buscas e localizados outros dois foragidos, sendo todos entregues no Presídio Regional de Mafra.

O quarto foragido foi recapturado no início da noite desta segunda-feira, 25, por agentes penitenciários, no mesmo local. Dois detentos continuam foragidos.