Funcionários de estabelecimento comercial de Mafra se desentendem e PM é acionada

Nesta segunda-feira (23), por volta das 17h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pereira Oliveira, Centro, onde dois funcionários de um estabelecimento comercial tiveram um desentendimento.

Quando da chegada da PM um dos homens já havia saído do local, sendo que o outro homem com 19 anos de idade relatou que foi agredido fisicamente com socos na face, empurrões e estrangulamento no pescoço, resultando em hematomas e lesões corporais e ainda ameaçado de que no próximo dia levará outra surra.

Foi orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência.