Furtos de baterias de caminhões no bairro Faxinal e Imbuial

A Policia Militar de Mafra atendeu esta semana, duas ocorrências de furto de caminhões, onde na madrugada desta quarta-feira (29/08), por volta das 05h50min, se deslocou até a Rua Pioneiro Carlos Schelbauer no bairro Faxinal.

No local em contato com um funcionário da empresa, o mesmo relatou que chegou para trabalhar e constatou o furto da bateria do caminhão, que estava estacionado.

A segunda ocorrência foi na quinta-feira (30/08), onde por volta 14h30min, a equipe da PM se deslocou até a Rua Benemérito Wilson Mendes no bairro Imbuial, onde o proprietário de um caminhão, teve o furto de duas baterias.