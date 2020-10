Grave acidente na BR-116 em Rio Negro faz vitima fatal

Compartilhar no Facebook

Na madrugada do último domingo (11/10), mais um grave acidente na BR-116 em Rio Negro, fazendo mais uma vítima fatal do violento trânsito brasileiro, tirando a vida de uma mafrense, com um futuro promissor pela frente.

A mafrense Gerlen Francine Passos de 36 anos de idade conduzia seu veículo Fiat/Pálio e acabou se envolvendo numa colisão frontal com uma Carreta Volvo, placas de Fraiburgo.

Gerlen trabalhava como técnica de enfermagem era sobrinha do prefeito canoinhense Gilberto Passos e vocalista da banda Mistura Retrô.

Este grave acidente que vitimou uma filha mafrense, foi próximo ao pedágio de Rio Negro. O motorista do caminhão nada sofreu. O local ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal.