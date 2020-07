Homem atira fogos de artifício na casa da ex-mulher

Compartilhar no Facebook

Na noite desta segunda-feira (29/06) por volta das 21h40min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Benemérito André Liebel, no bairro do Espigão do Bugre, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a mulher de 27 anos de idade, a mesma relatou que esta separada, a cerca de quatro meses e possui Medida Protetiva determinando o afastamento do ex-marido.

Ela relatou que nesta segunda-feira (29/06) a sua residência foi atingida por fogos de artifício (foguetes) e ao ir verificar o que estava acontecendo foi atingida por foguetes resultando em lesões na sua mão.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Mafra e através de imagens de câmeras de segurança existentes na residência se comprovou ser o ex-marido o autor dos fogos, em direção à vítima, a qual foi orientada, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência.