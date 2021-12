Homem cai em golpe de venda de veículo no Facebook

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira, dia 8, por volta das 10h, compareceu no quartel da Polícia Militar de Mafra, um homem de 46 anos de idade, o qual relatou que efetuou uma negociação de um veículo anunciado no Facebook e que transferiu certa quantia para uma conta bancária do suposto vendedor.

O homem se deslocou para a cidade de Curitiba-PR para buscar o veículo e concluir a negociação em Mafra, porém no endereço que lhe foi informado não existe a tal revenda de veículos, constatando ter caído num golpe. Foi orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência.